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В Москве группа мужчин похитила иностранца

ТАСС: в Москве похитителей иностранца задержали
Фото: медиасток.рф

В столице задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении иностранца. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.



По данным ведомства, инцидент произошел 5 октября возле одного из домов на улице Юных Ленинцев. Злоумышленники подошли к ранее знакомому соотечественнику и, применив насилие, против его воли поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись с места преступления.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и следователей столичного СК потерпевшего освободили. Фигурантам предъявили обвинение.

В ходе расследования установили еще троих соучастников преступления. Их объявили в розыск.

Никита Кротов

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