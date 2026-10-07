В Москве группа мужчин похитила иностранца
В столице задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении иностранца. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.
По данным ведомства, инцидент произошел 5 октября возле одного из домов на улице Юных Ленинцев. Злоумышленники подошли к ранее знакомому соотечественнику и, применив насилие, против его воли поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись с места преступления.
Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и следователей столичного СК потерпевшего освободили. Фигурантам предъявили обвинение.
В ходе расследования установили еще троих соучастников преступления. Их объявили в розыск.
Читайте также: