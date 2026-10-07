В Москве группа мужчин похитила иностранца

07 октября 2026, 22:08

ТАСС: в Москве похитителей иностранца задержали

Фото: медиасток.рф

В столице задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении иностранца. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.