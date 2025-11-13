Автомобиль пропавшей в тайге семьи Усольцевых изъяли как вещдок
Автомобиль Skoda Kodiaq, на котором семья Усольцевых поехала в турпоход в Красноярском крае и пропала, изъяли как вещественное доказательство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК региона.
По словам представителя ведомства, иномарка зарегистрирована на компанию, в которой работал глава семьи. Она необходима в том числе для сбора генетического материала. В бардачке нашли 300 тысяч рублей и передали дочери Усольцева от первого брака. Родственники рассказали, что мужчина часто оставлял крупные суммы в машине.
Одновременно следователи провели две генетические экспертизы и допросили свыше 60 человек. Основной версией бесследного исчезновения семьи Усольцевых остается несчастный случай.
Читайте также: