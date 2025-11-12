В машине бесследно пропавших в тайге Усольцевых нашли тайник с огромной суммой денег
При досмотре машины пропавшей семьи Усольцевых нашли тайник с 600 тыс. рублей
В тайнике автомобиля семьи Усольцевых, пропавших в конце сентября в Красноярском крае, обнаружили 600 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Напомним, что семья из трех человек — супруги Ирина и Сергей с пятилетней дочкой — отправилась в туристический поход в урочище Буратинка 28 сентября. Вскоре Усольцевы перестали выходить на связь.
В масштабных поисках семьи участвовало более 1,5 тысячи человек из разных регионов России, однако 12 октября активную фазу операции завершили.
«Не имеет аналогов»: Исчезновение семьи Усольцевых поставило в тупик криминалистов
При осмотре автомобиля, оставленного пропавшим семейством на месте начала маршрута, нашелся скрытый отсек под рулевой колонкой с крупной суммой денег (600 тысяч рублей). Ранее в машине также обнаружили личные вещи Усольцевых, а вот туристическое снаряжение в транспортном средстве отсутствовало.
В правоохранительных органах уточнили, что глава пропавшей семьи являлся бизнесменом и руководил заводом по производству порошковой краски.
31 октября «Радио 1» передавало, что в Новосибирске заметили людей, похожих на Усольцевых. Они выглядели изнурёнными, при этом рядом с ними не было ребёнка.