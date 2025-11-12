В машине бесследно пропавших в тайге Усольцевых нашли тайник с огромной суммой денег

12 ноября 2025, 01:50

При досмотре машины пропавшей семьи Усольцевых нашли тайник с 600 тыс. рублей

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

В тайнике автомобиля семьи Усольцевых, пропавших в конце сентября в Красноярском крае, обнаружили 600 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.





Напомним, что семья из трех человек — супруги Ирина и Сергей с пятилетней дочкой — отправилась в туристический поход в урочище Буратинка 28 сентября. Вскоре Усольцевы перестали выходить на связь.



В масштабных поисках семьи участвовало более 1,5 тысячи человек из разных регионов России, однако 12 октября активную фазу операции завершили.



