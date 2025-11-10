Появились новые подробности исчезновения семьи Усольцевых

10 ноября 2025, 14:06

Спасатель Кабанов: Главная ошибка Усольцевых в том, что они не сообщили маршрут

Фото: iStock/ErikMandre

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, продолжаются. По мнению пензенского спасателя Геннадия Кабанова, их главная ошибка заключалась в том, что они не сообщили никому о своем маршруте.