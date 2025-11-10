Появились новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, продолжаются. По мнению пензенского спасателя Геннадия Кабанова, их главная ошибка заключалась в том, что они не сообщили никому о своем маршруте.
После визита на базу отдыха «ГеоСфера» исчезнувшие решили изменить свой путь и направились к скале Буратинка. Кабанов в беседе с penza.aif.ru отметил, что это нарушает основное правило туристов: о маршруте должны знать другие люди, а менять его не рекомендуется.
Спасатель также предположил, что глава семьи мог сделать это несколько раз. Попытки предсказать, куда могли уйти пропавшие, Кабанов назвал «гаданием на кофейной гуще».
Поисковая операция охватила территорию более пятисот квадратных километров. Спасатели прошли около тысячи километров таежных троп и дорожек. Работы продолжаются, команда не собирается останавливаться.
Читайте также: