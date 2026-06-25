Автомобиль протаранил толпу болельщиков на чемпионате мира по футболу
Автомобиль врезался в толпу болельщиков сборной Мексики, праздновавших победу над Чехией на чемпионате мира. Об этом сообщает издание El Financiero.
По его информации, все произошло в городе Кабо-Сан-Лукас. Водитель попытался проехать через скопление людей, его мотивы пока неизвестны. Болельщики окружили машину и начали бить по ней. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 17 человек.
Мексиканцы разгромили чехов в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 со счётом 3:0 и вышли в плей-офф с первого места в группе А.
Ранее бывший игрок сборной Узбекистана высказался об идее проведения матча с национальной командой России после чемпионата мира.
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