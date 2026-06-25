Лобовое ДТП с фурой произошло в Ленобласти, иномарку с людьми разворотило
В Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля Mercedes и грузового транспорта. Машины столкнулись лоб в лоб.
По информации Telegram-канала «78. Новости», в результате удара иномарка получила критические повреждения — кузов сильно деформировало и разбило. На месте происшествия работали спасатели и медики.
В аварии пострадали два человека. Как сообщается, среди них — ребенок. Женщина, находившаяся в автомобиле, оказалась зажатой в салоне: для ее освобождения потребовалась помощь пожарных.
На место вызова прибыла реанимационная бригада. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства и точные причины столкновения выясняются.
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