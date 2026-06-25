В Бурятии мать с ребенком унесло от берега на надувном матрасе
В Бурятии мать с малышом унесло от берега озера на надувном матрасе. Для их спасения потребовалась помощь экстренных служб, сообщает телеграм-канал «Площадь Советов».
Инцидент произошел 25 июня. Из-за сильного порыва ветра и течения матрас с женщиной и малолетним ребенком отнесло далеко от берега. Очевидцы происшествия обратились за помощью по номеру 112.
Прибывшие на место спасатели оперативно доставили мать с малышом на сушу. Медики осмотрели пострадавших — их состояние оценили как удовлетворительное, а госпитализация не потребовалась.
Ранее сообщалось, что возле побережья Камчатки во время морской экскурсии погиб дайвер. Инцидент произошел рядом с бухтой Русская, примерно в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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