Автомобиль протаранил толпу на ярмарке: есть жертвы
На рождественской ярмарке в городе Сент-Анн на острове Гваделупа (заморский регион Франции) машина въехала в толпу людей. Об этом пишет газета Telangana Today.
В аварии погибли десять человек, еще девять получили ранения. По данным местных СМИ, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля дождался полицейских.
При каких обстоятельствах и причинах произошла авария, пока неизвестно. Свидетели предположили, что мужчине могло стать плохо за рулем, однако эта версия официально не подтверждена. Сейчас ведется расследование.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе медики и пожарные, а также мэр города, который создал кризисную группу для помощи жертвам и их семьям.
