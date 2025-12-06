Автомобиль протаранил толпу на ярмарке: есть жертвы

06 декабря 2025, 10:52

Десять человек погибли из-за влетевшей в толпу машины во Франции

Фото: iStock/Ben185

На рождественской ярмарке в городе Сент-Анн на острове Гваделупа (заморский регион Франции) машина въехала в толпу людей. Об этом пишет газета Telangana Today.