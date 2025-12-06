Мужчина взорвал петарды и заблокировал железную дорогу
Житель Польши взорвал петарды и парализовал движение поездов. Об этом сообщил официальный представитель местной полиции Анджей Боровяк в социальных сетях.
Инцидент произошел на железнодорожных путях в районе улицы Балтийской в Познани. Вскоре стражи порядка задержали 43-летнего подозреваемого. Его действия привели к блокировке движения на маршруте между двумя городами на несколько часов. На место привлекли все службы, отвечающие за безопасность.
Во время обыска в квартире задержанного изъяли несколько сотен петард. Пока он находится под стражей, правоохранители оценивают его поступок с точки зрения юридической ответственности.
Читайте также: