Юноша расчленил соседа по квартире и закопал его останки в парке
В Польше юноша убил своего соседа по квартире, расчленил его тело и закопал останки в парке. Об этом сообщает издание Wiadomosci.
Все произошло 24 ноября в городе Слупске. 19-летний Алан Г. убил 31-летнего Матуша Д. пятью ударами ножа в сердце. Затем он расчленил его тело в ванной, упаковал останки в мусорные пакеты и закопал их в городском парке. Части трупа он перевозил в чемодане, который позже сжег.
После содеянного молодой человек воспользовался телефоном мужчины, чтобы отправить его матери сообщение с требованием выкупа за якобы похищенного сына.
В декабе убийца сам явился в полицию, пытаясь обвинить жертву в нападении, но его задержали. В ходе расследования стражи порядка нашли место захоронения, а в телефоне подозреваемого — фото и видео, зафиксировавшие преступление. Как отметил прокурор Павел Внук, именно эти материалы помогли раскрыть дело.
Преступник полностью признал вину. Ранее он проходил психиатрическое лечение. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
