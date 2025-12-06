Юноша расчленил соседа по квартире и закопал его останки в парке

06 декабря 2025, 07:16

19-летний поляк расчленил соседа по квартире и закопал в парке

Фото: iStock/beekeepx

В Польше юноша убил своего соседа по квартире, расчленил его тело и закопал останки в парке. Об этом сообщает издание Wiadomosci.