​Мужчина набросился на свою девушку в кровати и отрубил ей голову

The Herald: В ЮАР мужчина обезглавил свою возлюбленную в кровати, а после скончался
Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) мужчина совершил жестокое убийство, отрубив голову своей возлюбленной прямо в кровати. Об этом инциденте пишет The Herald.



Чудовищное преступление случилось в поселке КваНобухле. Тело 41-летней Матабелу Скей с признаками обезглавливания обнаружили утром 4 декабря. Рядом полиция нашла и второе тело — 49-летнего Лунга Рональда Мабомбо. Предварительно, убийство совершил именно он.

Пара состояла в отношениях, при этом мотивы Мабомбо пока неизвестны. Полиция проводит расследование с целью их выяснить.

Согласно материалу, Мабомбо решил свести счеты с жизнью через некоторое время после того, как он расправился с любимой.

Мария Моисеева

