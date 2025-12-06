​Мужчина набросился на свою девушку в кровати и отрубил ей голову

06 декабря 2025, 06:03

The Herald: В ЮАР мужчина обезглавил свою возлюбленную в кровати, а после скончался

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) мужчина совершил жестокое убийство, отрубив голову своей возлюбленной прямо в кровати. Об этом инциденте пишет The Herald.