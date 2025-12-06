Мужчина набросился на свою девушку в кровати и отрубил ей голову
В Южно-Африканской Республике (ЮАР) мужчина совершил жестокое убийство, отрубив голову своей возлюбленной прямо в кровати. Об этом инциденте пишет The Herald.
Чудовищное преступление случилось в поселке КваНобухле. Тело 41-летней Матабелу Скей с признаками обезглавливания обнаружили утром 4 декабря. Рядом полиция нашла и второе тело — 49-летнего Лунга Рональда Мабомбо. Предварительно, убийство совершил именно он.
Пара состояла в отношениях, при этом мотивы Мабомбо пока неизвестны. Полиция проводит расследование с целью их выяснить.
Согласно материалу, Мабомбо решил свести счеты с жизнью через некоторое время после того, как он расправился с любимой.
