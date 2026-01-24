Автомобиль протаранил здание аэропорта в США, есть пострадавшие

24 января 2026, 09:43

В Детройте автомобиль влетел в здание аэропорта, пострадали шесть человек

Фото: iStock/Anton Novikov

В столичном аэропорту Детройта в округе Уэйн автомобиль протаранил вход в здание, столкнувшись с билетной стойкой. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление администрации американского аэропорта.