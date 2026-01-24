Автомобиль протаранил здание аэропорта в США, есть пострадавшие
В столичном аэропорту Детройта в округе Уэйн автомобиль протаранил вход в здание, столкнувшись с билетной стойкой. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление администрации американского аэропорта.
Инцидент произошёл в пятницу вечером. В результате столкновения автомобиля с билетной стойкой пострадали шесть человек. Водителя задержали.
Причина инцидента пока неизвестна, ведется расследование. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь на месте, подробности их состояния уточняются.
