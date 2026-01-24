Достижения.рф

Фейерверк рванул из багажника припаркованного на ВДНХ автомобиля

Фото: iStock/SKatzenberger

Необычный инцидент произошёл на ВДНХ в Москве: в припаркованном автомобиле сработали фейерверки, находившиеся в багажнике. Пиротехника начала взрываться прямо внутри машины, после чего транспортное средство загорелось.



По предварительной информации, владелец автомобиля оставил в багажнике значительное количество салютов и ненадолго отошел. В момент его отсутствия произошел самопроизвольный запуск пиротехнических изделий.

Как сообщает Telegram-канал Mash, к моменту возвращения хозяина автомобиля багажник полностью выгорел. Происшествие привлекло внимание прохожих, которые стали свидетелями неожиданного зрелища. Сведения о пострадавших отсутствуют, причины случившегося выясняются.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0