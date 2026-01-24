«Они не были знакомы»: появились новые подробности о похитившей подростка в Красноярске девушке

24 января 2026, 09:33

СК: похитившая подростка в Красноярске девушка не была с ним знакома

Фото: iStock/Alexander Semenov

Девушка из Сургута, которая участвовала в афере с похищением 14-летнего подростка и хищением денежных средств, ранее не была с ним знакома. Об этом сообщили РИА Новости в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.





18-летняя жительница Сургута прибыла в Красноярск по указанию организаторов преступления. Совместно с подростком она вскрыла сейфы в его доме и похитила около трёх миллионов рублей, часть которых передала мошенникам, оставив себе долю. После этого они находились в арендованной квартире до приезда следственных органов.





«Они не были знакомы, никак не контактировали между собой. С её слов, кураторы вели её отдельно, подростку давали указания отдельно. Ей сообщили, куда она должна приехать, в какой дом и с кем ей выйти на контакт», — рассказал источник агентства.