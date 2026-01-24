«Разбросанный уголь и перевёрнутые вагоны»: опубликованы последствия схода вагонов в Хабаровском крае
Видео: Telegram / @dvtproc
В Хабаровском крае с рельсов сошёл грузовой поезд. Последствия аварии опубликовала в Телеграм-канале Дальневосточная транспортная прокуратура.
На кадрах видно разбросанный уголь и перевёрнутые вагоны. Некоторые из них опрокинулись. По предварительной информации, в составе был 71 вагон.
Расследованием инцидента занимается Восточное межрегиональное СУТ СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности ж/д транспорта. В ведомстве утверждают, что ущерб от аварии составил более 1 млн рублей.
Ранее стало известно, что грузовой поезд, следовавший на станцию Находка-Восточная, сошёл с рельсов. Около 20 вагонов потеряли равновесие и ещё десять перевернулись.
