Достижения.рф

«Разбросанный уголь и перевёрнутые вагоны»: опубликованы последствия схода вагонов в Хабаровском крае

Прокуратура показала последствия схода вагонов с углём под Хабаровском

Видео: Telegram / @dvtproc

В Хабаровском крае с рельсов сошёл грузовой поезд. Последствия аварии опубликовала в Телеграм-канале Дальневосточная транспортная прокуратура.



На кадрах видно разбросанный уголь и перевёрнутые вагоны. Некоторые из них опрокинулись. По предварительной информации, в составе был 71 вагон.

Расследованием инцидента занимается Восточное межрегиональное СУТ СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности ж/д транспорта. В ведомстве утверждают, что ущерб от аварии составил более 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что грузовой поезд, следовавший на станцию Находка-Восточная, сошёл с рельсов. Около 20 вагонов потеряли равновесие и ещё десять перевернулись.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0