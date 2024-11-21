Автомобиль рухнул с 12-метровой высоты в Приморье

Видео: Telegram-канал Прокуратуры Приморского края
В Приморском крае автомобиль рухнул в 12-метровой высоты. Об этом сообщает Telegram-канал «112», ссылаясь на данные региональной прокуратуры.
Отмечается, что авария произошла в центре Владивостока. Водитель автомобиля Toyota Hiace съехал с косогоре Орлиной сопки. Машина рухнула на парковку, на которой в этот момент находились другие авто. Несколько из них получили повреждения.
В результате аварии был госпитализирован водитель рухнувшего автомобиля. По словам врачей, он находится в тяжёлом состоянии. Пассажир, сидевший рядом, погиб на месте от полученных травм.
Краевая полиция и прокуратура разбираются в произошедшем, ведётся выяснение обстоятельств аварии.
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В результате аварии был госпитализирован водитель рухнувшего автомобиля. По словам врачей, он находится в тяжёлом состоянии. Пассажир, сидевший рядом, погиб на месте от полученных травм.
Краевая полиция и прокуратура разбираются в произошедшем, ведётся выяснение обстоятельств аварии.
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Анастасия Чинкова