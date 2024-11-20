Жительница Кубани протаранила на автомобиле краевой художественный музей

Фото: istockphoto/huettenhoelscher
Жительница Краснодара протаранила на своем авто краевой художественный музей, ее доставили с травмами к медикам, уточнили в региональном УМВД.
«Девушка оказалась начинающим водителем. Виновница дорожно-транспортного происшествия с травмами доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой квалифицированной помощи», — добавили в ведомстве.Известно, что права девушка получила весной в марте. На ее транспортном средстве отсутствовал знак «начинающий водитель», за что предусмотрена ответственность в виде штрафа в 500 рублей.
В результате инцидента пострадала входная дверь и стена здания, которое является архитектурным памятником.
Читайте также:
Турист отправился в Проклятые горы больше месяца назад и исчез
14-летний сибиряк получил 9,5 года за убийство прохожего и разбой с хулиганством
В российской школе учитель обвинил девочку после оскорблений мигранта-одноклассника
Никита Кротов