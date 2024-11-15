Мигрант на КАМАЗе протаранил трамвай в Москве, есть пострадавшие

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В Москве мигрант за рулем КАМАЗа протаранил трамвай с пассажирами, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Авария, как утверждается, произошла на Ленинградском шоссе в районе метро Войковская.
«Водитель почему-то решил, что ему можно по трамвайным путям и врезался во встречный общественный транспорт с пассажирами», — отмечает издание.Точное число пострадавших в ДТП не уточняется. На месте работают сотрудники полиции, им предстоит установить причины и обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что на Алтуфьевском шоссе в Москве в столб врезался электробус. В ДТП пострадали три человека, один из которых — водитель. По предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя электробуса.
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