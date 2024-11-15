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Мигрант на КАМАЗе протаранил трамвай в Москве, есть пострадавшие

«112»: в Москве иностранец на КАМАЗе протаранил трамвай, есть пострадавшие
Фото: iStock/conejota

Фото: iStock/conejota

В Москве мигрант за рулем КАМАЗа протаранил трамвай с пассажирами, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Авария, как утверждается, произошла на Ленинградском шоссе в районе метро Войковская.
«Водитель почему-то решил, что ему можно по трамвайным путям и врезался во встречный общественный транспорт с пассажирами», — отмечает издание.
Точное число пострадавших в ДТП не уточняется. На месте работают сотрудники полиции, им предстоит установить причины и обстоятельства аварии.



Ранее сообщалось, что на Алтуфьевском шоссе в Москве в столб врезался электробус. В ДТП пострадали три человека, один из которых — водитель. По предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя электробуса.

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Судебные приставы ищут Киркорова из-за долга
Киркоров задолжал три тысячи рублей по административному штрафу
15 ноября 2024, 11:31

Российский артист Филипп Киркоров (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)

Популярный российский артист Филипп Киркоров оказался в центре внимания из-за задолженности в размере 3 тысяч рублей по административному штрафу. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что исполнительное производство против него было возбуждено в апреле текущего года. По данным сервиса «БИР-Аналитик», операции по счетам нескольких компаний Киркорова приостановлены.

В частности, счета его фирмы, занимающейся розничной торговлей одеждой, были заблокированы еще в 2021 году. Последняя приостановка операций произошла 15 ноября. Причиной стало «неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности». При этом отрицательное сальдо на счете составляет 4693 рубля.

Также Киркоров является учредителем компании, основной деятельностью которой является «деятельность в области исполнительских искусств». Артист владеет 90% этой фирмы. Операции по ее счетам также были приостановлены в сентябре из-за «непредставления налоговой декларации в установленный срок».

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Помощника военкома из Петербурга подозревают в спекуляциях мертвыми душами
15 ноября 2024, 10:56

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в мошенничестве с использованием фиктивного трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти, пишет РИА Новости.
Помощник военного комиссара и его 38-летняя супруга подозреваются в том, что они устраивали на работу «мертвые души», а затем заключали от их имени контракты на службу в армии.

По информации правоохранителей, 51-летний помощник военкома совместно с супругой подыскивали граждан для фиктивного трудоустройства в энергосбытовую компанию через 41-летнюю сотрудницу отдела кадров. Затем от имени этих «работников» заключались несуществующие контракты с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы и участие в специальной военной операции.

За фиктивное трудоустройство злоумышленники получали ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Эти средства они присваивали себе. В настоящее время установлено двое фиктивно трудоустроенных граждан, а общий ущерб бюджету превысил 1 миллион рублей.

Оперативники также полагают, что число таких «работников» может быть больше. В рамках расследования проведены обыски в квартирах и на рабочих местах подозреваемых, изъята документация, включая трудовые договоры и платежные поручения. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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#нападение
#мошенники
#уголовное выплаты
#ущерб
#рф
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Два депутата избили сотрудника автосервиса во Владимирской области
15 ноября 2024, 10:44

Фото: iStock/artisteer

Два депутата органов местного самоуправления Владимирской области стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
Следствие установило, что в октябре 2022 года депутаты приехали к сотруднику автосервиса города Лакинска и сильно его избили и облили из огнетушителя.

Однако пострадавший в полицию не обращался. Силовики узнали об инциденте при расследовании другого дела о мошенничестве и использовании рабского труда одного из депутатов.

Ранее сообщалось, что двое мужчин из Воскресенска связали ремнями знакомую, избили ее, а после один из них изнасиловал девушку.

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#дом
#депутаты
#пострадавший
#жилой дом
#следствие
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Мать иноагента Долина* подозревается в попытке ввоза наркопрепаратов в РФ
Shot: Мать иноагента Долина* задержали в аэропорту Жуковский в Москве
15 ноября 2024, 10:14

Фото: istockphoto/blinow61

Мама признанного иноагентом в России кинокритика Антона Долина* задержана по подозрению в попытке ввоза наркопрепаратов в страну в авиагавани Жуковский, пишет Shot.
По данным журналистов, поэтесса и исполнительница Вероника Долина прилетела в Москву из Израиля 12 ноября. Таможенники нашли у нее «Ивалгин», «Трамадол», «Суматруптан», а также препараты, содержащие бротизолам и кодеин. Обнаруженное не было задекларировано при выезде.

Сейчас решают вопрос об открытии уголовного дела по статье о контрабанде наркотиков и сильнодействующих веществ. Статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.

В настоящий момент Долина дома, ее отпустили под обязательство явиться по первому требованию.

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#мир
#россия
#криминал
#наркотики
#новости
#иноагенты
#уголовное дело
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Подростка задержали за попытку диверсии на Транссибе под Кировом — ФСБ
15 ноября 2024, 10:13

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Подросток в возрасте 16-ти лет задержан за попытку диверсии на Транссибирской магистрали, проинформировали в СК и ЦОС ФСБ.
Как уточнили силовики, злоумышленник за деньги хотел поджечь два шкафа сигнализации централизации и автоблокировки главпутей кировского участка Транссиба.

Перед этим стало известно, что в Подмосковье обнаружили в цехе свыше 20 нелегальных мигрантов из среднеазиатского региона. Как сообщили в МВД, все произошло в населенном пункте Мячково коломенского городского округа. Речь идет про цех, где сортируются овощи.

Нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей каждого, позже их выдворят из России.

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#мир
#россия
#подростки
#криминал
#фсб
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В подмосковном цехе нашли более 20 нелегалов из Средней Азии
15 ноября 2024, 09:11

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Свыше 20 нелегальных мигрантов выявили полицейские при проверке цеха по сортировке овощей в селе Мячково городского округа Коломна, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате рейда, направленного на выявление нелегальной миграции, к ответственности был привлечён 21 приезжий из одной из стран Средней Азии. В отношении всех иностранцев составили протоколы по факту незаконной трудовой деятельности на территории России, кроме того, на 16 из были также составлены протоколы за нарушение правил пребывания в Российской Федерации», — говорится сообщении.
На каждого нарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, все выявленные нелегальные мигранты будут выдворены из страны.

Сейчас полиция проводит работу по привлечению к ответственности работодателя нелегалов.

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#коломна
#полиция
#мигранты
#мвд московской области
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Драка на трибунах: На матче Франция-Израиль произошла стычка фанатов
На стадионе Stade de France фанаты Франции атаковали болельщиков Израиля
15 ноября 2024, 03:36

Фото: iStock/efks

На матче Лиги наций между сборными Франции и Израиля произошла драка: группа фанатов в цветах французской команды напала на болельщиков израильской сборной, сообщает RMC Sport.
Инцидент случился на «Стад де Франс» в Сен-Дени на 17-й минуте встречи, когда группа местных фанатов прорвалась на сектор израильских болельщиков, противостоявших им около 50 человек.

Конфликт удалось быстро погасить стюардам и полиции, предотвратив массовые беспорядки.

Ранее французская полиция усилила меры безопасности в свете недавних событий в Амстердаме, когда болельщики «Маккаби» подверглись нападению.

Матч, проходивший при рекордно низкой явке, собрал лишь 20 тысяч зрителей, и даже эта цифра визуально не была достигнута, зрителей на трибунах казалось меньше.

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#полиция
#драка
#конфликт
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#инцидент
#меры
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SHOT: легендарный Дом Нирнзее в Москве загорелся
15 ноября 2024, 03:19

Фото: iStock/DarthArt

Пожар произошел в легендарном Доме Нирнзее на Большом Гнездниковском переулке, первом московском небоскребе, известном своими знаменитыми жильцами, среди которых был Михаил Булгаков, передает «SHOT».
Возгорание началось в одной из квартир на третьем этаже, заполнив дымом помещения, из-за чего жильцам пришлось срочно эвакуироваться. На место прибыли пять машин МЧС. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Дом Нирнзее, построенный в 1912–1913 годах по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее, является объектом культурного наследия. Он известен своими жильцами и гостями, такими как Булгаков и Маяковский. Именно здесь в 1929 году Булгаков встретил Елену Шиловскую, ставшую его женой и прообразом Маргариты в романе «Мастер и Маргарита».

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#мчс
#пожар
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#возгорание
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В Омске подросток провалился в яму с кипятком и получил серьезный ожог
15 ноября 2024, 02:25

Фото: iStock/globalmoments

В Омске подросток провалился в яму с кипятком на улице 10 лет Октября, получив серьезный ожог ноги, сообщает ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи.

По данному инциденту начата проверка. Следственные органы и прокуратура дадут оценку действиям местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации, ответственных за состояние коммунальной инфраструктуры.

В Подмосковье девятилетний ребёнок получил жуткие ожоги во время выполнения опыта с огнём. Друзья предложили мальчику поджечь руку и ногу. Подробнее читайте в нашем материале.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в московской однокомнатной квартире взорвался камин.

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#ожоги
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