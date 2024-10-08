Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Автомобиль рухнул в реку с набережной в Москве

Автомобиль рухнул в реку с набережной в Москве

Машина пробила ограждение и вылетела в реку в Москве
08 октября 2024, 11:40
Фото: iStock/Omnesolum

Фото: iStock/Omnesolum

На юге Москвы автомобиль пробил ограждение на набережной и вылетел в реку. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что авария произошла на набережной Марка Шагала в Даниловском районе столицы. Ночью автомобиль на большой скорости влетел в заграждение, пробил его и упал в Москву-реку.

Водителю и пассажирам удалось оперативно выбраться из тонущей машины и подняться на берег. После этого они скрылись с места происшествия, а автомобиль ушёл на дно.



В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ и водолазы. Экстренные службы поднимают автомобиль со дна. Водителя транспортного средства разыскивают.

Читайте также:

Опубликованы кадры с места массовой аварии с самосвалом в Подмосковье

Три человека погибли в массовом ДТП в Серпухове — видео

CBS News: водитель грузовика сбил беременную женщину, отвлекшись на секс-чат
#москва
#дтп
#автомобиль
#авария
#водитель
#происшествия
#гаи
Среди погибших в Неаполе россиян оказался КМС по альпинизму Александр Душейко
Среди погибших в Непале оказался глава экспедиции КМС по альпинизму Душейко
08 октября 2024, 11:53

Фото: личная страница Александра Душейко

Среди погибших Неаполе российских альпинистов оказался глава экспедиции КМС по альпинизму Александр Душейко. Он был обладателем звания «Снежный барс». Об этом сообщает 8 октября The Himalayan Times со ссылкой на спасателей.
Как выяснилось, изначально в экспедицию должны были войти 15 человек, но позже некоторые отказались от восхождения на году Дхаулагири.

23 сентября на своей странице в «ВКонтакте» Душейко написал, у альпинистов закончился второй акклиматизационный выход на Дхаулагири. В тот момент участники поставили третий лагерь и обратно спустились во второй на высоте 6700 м
«Залезли и промаркировали маршрут до 7238 м», — написал КМС.

В Неаполе погибли пять российских альпинистов. Их тела обнаружены при облете горы Дхаулагири. По данным представителя российского альпинистского сообщества Анны Пиуновой, спортсмены погибли из-за срыва связки.

Читайте также:

В Непале погибла группа из пяти российских альпинистов

Российская спортсменка Смирнова утонула на заплыве триатлона Ironman в Барселоне

Пропавшую в Индонезии туристку нашли в желудке акулы
#горы
#маршрут
#спортсмены
#человек
#лагерь
#тела
#альпинист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МЧС: На шахте в Якутии в результате обрушения породы погиб человек
08 октября 2024, 11:30

Фото: istockphoto/Adam88xx

На шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии во время проходческих работ произошло внезапное обрушение породы. В результате трагического случая погиб один человек.
В телеграм-канале МЧС России сообщается, что обвал произошёл в очистном забое. В это время под землёй находились четверо горнорабочих. Три человека смогли эвакуироваться самостоятельно, однако один рабочий оказался под завалом. Тело погибшего 2003 года рождения извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС России, указано в сообщении.

Шахта «Восточная Денисовская» принадлежит угледобывающей компании «Колмар». К аварийно-спасательным работам привлечено 16 человек, 3 единицы техники военизированной горноспасательной части и Нерюнгринского пожарно-спасательного отряда МЧС России. В настоящее время на объекте ожидают прибытия следственно-оперативной группы, которая установит причины и обстоятельства гибели рабочего.

Читайте также:

Спасатели на руднике «Пионер» пробурили до застрявших шахтёров скважину 53 метра

Во время прорыва грунтовых вод на шахте в Воркуте один человек погиб

Babr Mash: Двух горняков завалило при частичном обрушении шахты в Забайкалье
#мчс
#человек
#компании
#сотрудники
#рабочий
#шахты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В лесу под Волоколамском нашли заблудившегося охотника
08 октября 2024, 11:19

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

69-летний мужчина отправился на охоту в Волоколамском городском округе и заблудился в лесу, найти обратную дорогу ему помогли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Мужчина отправился на охоту в лес в районе деревни Вашурино Волоколамского округа. Спустя несколько часов он понял, что заблудился. По счастью, охотник взял с собой заряженный телефон, поэтому он смог обратиться за помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112», — говорится в сообщении.
Спасатели приехали в район поиска и начали прочёсывать лес, поддерживая связь с мужчиной по телефону и одновременно работая на отклик. Поисковые работы заняли около трёх часов, в результате спасатели нашли мужчину и вывели его из леса.

В результате происшествия охотник не пострадал, помощь врачей ему не понадобилась.

Читайте также:

В Феодосии после пожара на нефтебазе из пяти районов эвакуированы 1047 человек

Уроженки Узбекистана попытались провезти в Турцию 9 кг золота в гениталиях

В Непале погибла группа из пяти российских альпинистов
#волоколамский район
#спасатели
#охотники
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Феодосии после пожара на нефтебазе из пяти районов эвакуированы 1047 человек
08 октября 2024, 11:07

Фото: iStock/abadonian

Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что из районов, граничащих с нефтебазой, где случился пожар, в пункты временного размещения (ПВР) эвакуировали более 1000 человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что в понедельник на нефтебазе в Феодосии произошло возгорание. В городе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации местного уровня. В настоящее время продолжается тушение огня, пострадавших нет.

«Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС — в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, — была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек», — поделился он.

Сообщается, что людей разместили в пансионатах и гостиницах города. Кроме того, они прошли медицинский осмотр.

Ранее стало известно, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Непале погибла группа из пяти российских альпинистов

Прокуратура Москвы вмешалась в конфликт с приемом школьников в 10-й класс

Глава Ставрополья: блогер Гузенко при задержании оказал сопротивление
#конфликт
#чс
#блогер
#режим
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уроженки Узбекистана попытались провезти в Турцию 9 кг золота в гениталиях
08 октября 2024, 10:29

Фото: iStock/Rost-9D

В турецком аэропорту Измира задержали шестерых уроженок Узбекистана, которые пытались провезти девять кг золота в гениталиях. Для извлечения слитков понадобилось хирургическое вмешательство. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, женщины прилетели в Турцию из ОАЭ. Сотрудники управления по борьбе с контрабандой заранее знали о планируемой попытке провести золото. На выходе из аэропорта их задержали. Кроме того, задержали мужчину, приехавшего их встречать.

При обыске автомобиля и всех задержанных турецкие полицейские обнаружили 82 золотых слитка по 110 граммов каждый. Также задержанные перевозили 18 игровых приставок Playstation и три смартфона.

Но самое удивительное ждало их впереди. В результате дополнительного обследования выяснилось, что в гениталиях женщин зашиты еще 84 золотых слитка по 110 граммов каждый. Чтобы извлечь контрабанду было произведено хирургическое вмешательство. Из их половых органов достали золотых слитков на девять кг и 240 граммов. Каждая из них везла по полтора кг золота.

Всего они перевозили 166 золотых слитков весом 18 килограммов 500 граммов на 1,5 млн долларов. Все задержанные арестованы судом.

Читайте также:

Перевозка наркотиков: Раскрыты подробности задержания актера сериала «Король и Шут» Ткачука

Политолог Суздальцев заявил о зависимости Польши от белорусской контрабанды

ФСБ: В РФ пресекли канал переправки из Европы взрывчатых веществ
#золото
#женщины
#полицейские
#сотрудники
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Непале погибла группа из пяти российских альпинистов
08 октября 2024, 10:21

Фото: iStock/jorgeantonio

Представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова сообщила, что тела участников группы альпинистов из России были обнаружены при облете горы Дхаулагири в Непале. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что группа состояла из пяти человек. По ее словам, один из них почувствовал себя плохо и принял решение спуститься в лагерь, который был расположен ниже.

«Сегодня утром был облет. Валеру Шамало сняли с лагеря на высоте 6 100 метров, эвакуировали в госпиталь. Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник на нефтебазе в Феодосии произошло возгорание. На месте работают спасатели. Представитель экстренных служб заявил, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров.

До этого в округе Тринкомали на северо-востоке Шри-Ланки крокодил напал на 60-летнего местного жителя, когда тот пытался перейти реку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Саратове врачи пришили мужчине нос, который откусила собака

Российская спортсменка Смирнова утонула на заплыве триатлона Ironman в Барселоне

Пропавшую в Индонезии туристку нашли в желудке акулы
#спасатели
#госпиталь
#лагерь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сиделка избила 94-летнюю пенсионерку с деменцией в Дагестане
08 октября 2024, 10:19

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Дагестане сиделка избила 94-летнюю пенсионерку с деменцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что житель Махачкалы недавно нанял для ухода за своей престарелой матерью приезжую из СНГ 60-летнюю Зою Г. Сначала она производила впечатление адекватного, заботливого и отзывчивого человека, любящего помогать пожилым людям.

Однако через некоторое время сын заметил на теле матери синяки, на что сиделка заявила, что пожилые порой падают. Мужчина поверил, но решил перестраховаться и установил в квартире скрытую камеру.

На следующий день соседи услышали из квартиры женщины крики и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники обнаружили избитую пенсионерку и проверили видео с камер. На кадрах видно, как сиделка бросает бабушку на кровать и избивает. Та в это время кричит: «Помилуйте, не надо».

Читайте также:

В Ульяновске мужчина избил пенсионерку, торговавшую цветами около магазина

В Тюмени мужчина сломал коллеге челюсть за просьбу работать быстрее

Интим-салон и изнасилования: как банда насильников загубила 15 девушек на Урале и что известно о «кладбище невест»
#избиение
#пенсионерка
#болезнь
#дагестан
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прокуратура Москвы вмешалась в конфликт с приемом школьников в 10-й класс
08 октября 2024, 09:16

Фото: istockphoto/Natalia Bodrova

Прокуратура Москвы вступила в разбирательство между родителями выпускника девятого класса и школой №57. Об этом информирует РБК.
По информации ведомства, учебное заведение отказало Кириллу Малютину в поступлении в 10-й класс, сославшись на низкие результаты ОГЭ, проблемы с дисциплиной и наличие академических задолженностей.

Отец подростка заявил, что эти обвинения не имеют под собой оснований. Ранее школа информировала родителей, что для поступления в 10-й класс необходимо сдать ОГЭ на 4 или 5. Кирилл получил 4 балла на экзамене, однако ему все равно отказали в поступлении.

Прокуратура Москвы попыталась связаться с администрацией школы и обратилась в Департамент образования с требованием принять меры для устранения выявленных нарушений в течение месяца.

Представитель экстренных служб заявил, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Глава Ставрополья: блогер Гузенко при задержании оказал сопротивление

Создатели финансовой пирамиды получили до 12 лет за обман россиян на 214 млн рублей

После массового ДТП в Подмосковье на водителя самосвала завели уголовное дело
#школа
#прокуратура
#отец
#меры
#огэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась
Площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров возросла до 2500 «квадратов»
08 октября 2024, 08:36

Фото: iStock/Yauhen Akulich

Представитель экстренных служб заявил, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что утром в понедельник на нефтебазе в Феодосии произошло возгорание. На месте работают спасатели. По информации правительства Крыма, пострадавших нет. В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации местного уровня. В настоящее время продолжается тушение огня, также организованы пункты временного размещения. Сообщается, что происходит горение 3 резервуаров с нефтепродуктами.

«Площадь пожара на нефтебазе возросла до 2500 квадратных метров», — пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Краснознаменске произошел пожар в жилом комплексе. Загорелась квартира на 8 этаже в жилом комплексе Квартал Звездный на Лесной улице. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Херсонской области взорвали автомобиль начальника районного отдела полиции

Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива нет

На западе Москвы горит одноэтажный склад
#спасатели
#склад
#пожар
#возгорание
Следите за нашими новостями
в удобном формате