Автомобиль рухнул в реку с набережной в Москве

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На юге Москвы автомобиль пробил ограждение на набережной и вылетел в реку. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что авария произошла на набережной Марка Шагала в Даниловском районе столицы. Ночью автомобиль на большой скорости влетел в заграждение, пробил его и упал в Москву-реку.
Водителю и пассажирам удалось оперативно выбраться из тонущей машины и подняться на берег. После этого они скрылись с места происшествия, а автомобиль ушёл на дно.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ и водолазы. Экстренные службы поднимают автомобиль со дна. Водителя транспортного средства разыскивают.
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Водителю и пассажирам удалось оперативно выбраться из тонущей машины и подняться на берег. После этого они скрылись с места происшествия, а автомобиль ушёл на дно.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ и водолазы. Экстренные службы поднимают автомобиль со дна. Водителя транспортного средства разыскивают.
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Анастасия Чинкова