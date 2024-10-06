CBS News: водитель грузовика сбил беременную женщину, отвлекшись на секс-чат

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Водитель грузовика сбил беременную женщину в штате Миннесота, отвлекшись на смартфоне на секс-чат, передает CBS News. Уточняется о гибели ребенка и нескольких пострадавших.
Трагедия случилась, когда движение замедлилось в связи со строительными работами, и шофер въехал в Chevrolet Suburban. Пошла цепная реакция из других столкновений. Двое пострадавших в Suburban, включая женщину на 31-й неделе беременности, получили травмы, опасные для жизни.
Младенца не спасло даже экстренное кесарево сечение, троих детей, которые были на заднем сиденье Chevrolet, госпитализировали. Другие участники инцидента отделались неопасными травмами.
По обвинению, ДТП спровоцировал 52-летний житель Айовы, его будут судить в декабре.
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Младенца не спасло даже экстренное кесарево сечение, троих детей, которые были на заднем сиденье Chevrolet, госпитализировали. Другие участники инцидента отделались неопасными травмами.
По обвинению, ДТП спровоцировал 52-летний житель Айовы, его будут судить в декабре.
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Никита Кротов