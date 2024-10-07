Опубликованы кадры с места массовой аварии с самосвалом в Подмосковье

Фото: iStock/Aleksei Andreev
Подмосковная полиция опубликовала в Telegram-канале кадры с места смертельной аварии в подмосковном Серпухове.
Напомним, 7 октября, в понедельник, произошло массовое ДТП на трассе М-2 на мосту Подольских курсантов в подмосковном Серпухове. Столкнулись 11 автомобилей, погибли три человека, еще минимум четверо пострадали.
По предварительным данным, водитель грузовика на скорости столкнулся с тремя грузовыми и семью легковыми машинами. Предполагается, что у грузовика отказала тормозная система, и водитель не справился с управлением.
Позже стало известно, что за рулем находился 45-летний Владимир Т., он вез гравий. В результате аварии мужчина скончался.
Читайте также:
Названа возможная причина массового ДТП с тремя погибшими в Подмосковье
Три человека погибли в массовом ДТП в Серпухове
В Херсонской области взорвали автомобиль начальника районного отдела полиции
По предварительным данным, водитель грузовика на скорости столкнулся с тремя грузовыми и семью легковыми машинами. Предполагается, что у грузовика отказала тормозная система, и водитель не справился с управлением.
Позже стало известно, что за рулем находился 45-летний Владимир Т., он вез гравий. В результате аварии мужчина скончался.
Читайте также:
Названа возможная причина массового ДТП с тремя погибшими в Подмосковье
Три человека погибли в массовом ДТП в Серпухове
В Херсонской области взорвали автомобиль начальника районного отдела полиции
Элина Позднякова