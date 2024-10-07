Три человека погибли в массовом ДТП в Серпухове — видео

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Массовое ДТП произошло на трассе М-2 на мосту Подольских курсантов в подмосковном Серпухове. Столкнулись 11 автомобилей, погибли три человека, еще минимум четверо пострадали. Об этом сообщает подмосковная полиция.
«По предварительным данным, водитель грузовика на скорости столкнулся с тремя грузовыми и семью легковыми машинами. Предполагается, что у грузовика отказала тормозная система, и водитель не справился с управлением», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в результате массовой аварии погибли три человека, еще трое ранены. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины ДТП. Движение по трассе в сторону Москвы перекрыто.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуеве автомобиль сбил женщину с коляской, в которой находился ее годовалый ребенок.
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Элина Позднякова