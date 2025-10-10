Автомобиль с киргизскими номерами разбился о столб на шоссе Энтузиастов в Москве
На шоссе Энтузиастов в Москве произошла серьёзная авария с участием автомобиля Dodge. Иномарка на высокой скорости влетела в столб и буквально разбилась вдребезги. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По предварительным данным, на машине были установлены киргизские регистрационные номера. В результате столкновения одного из пассажиров зажало в салоне — сейчас спасатели МЧС проводят операцию по его деблокировке.
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП и степень тяжести полученных травм уточняются.
