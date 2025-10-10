Автомобиль с киргизскими номерами разбился о столб на шоссе Энтузиастов в Москве

10 октября 2025, 21:45

На шоссе Энтузиастов в Москве машина влетела в столб — пассажира зажало в салоне

Фото: Istock / savcoco

На шоссе Энтузиастов в Москве произошла серьёзная авария с участием автомобиля Dodge. Иномарка на высокой скорости влетела в столб и буквально разбилась вдребезги. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.