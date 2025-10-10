Достижения.рф

Автомобиль с киргизскими номерами разбился о столб на шоссе Энтузиастов в Москве

Фото: Istock / savcoco

На шоссе Энтузиастов в Москве произошла серьёзная авария с участием автомобиля Dodge. Иномарка на высокой скорости влетела в столб и буквально разбилась вдребезги. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.



По предварительным данным, на машине были установлены киргизские регистрационные номера. В результате столкновения одного из пассажиров зажало в салоне — сейчас спасатели МЧС проводят операцию по его деблокировке.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП и степень тяжести полученных травм уточняются.

Софья Метелева

