Автомобиль с людьми оказался в заполненном водой карстовом провале
В Нижегородской области авто с пассажирами оказалось в карстовом провале
В Нижегородской области легковой автомобиль провалился в заполненный водой карстовый провал. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.
На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что машина практически полностью оказалась под водой. Часть автомобиля также засыпало грунтом.
Спасатели извлекли из затопленного автомобиля водителя и пассажира. По данным источника, в машине находились 50-летний мужчина и 47-летняя женщина.
Оба человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.
Читайте также: