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Автомобиль с людьми оказался в заполненном водой карстовом провале

В Нижегородской области авто с пассажирами оказалось в карстовом провале
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Нижегородской области легковой автомобиль провалился в заполненный водой карстовый провал. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.



На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что машина практически полностью оказалась под водой. Часть автомобиля также засыпало грунтом.

Спасатели извлекли из затопленного автомобиля водителя и пассажира. По данным источника, в машине находились 50-летний мужчина и 47-летняя женщина.

Оба человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Никита Кротов

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