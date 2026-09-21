Молодой чемпион страны по регби погиб в ДТП

21 сентября 2026, 19:03

Need To Know: 15-летний чемпион Италии по регби Руджеро Канокки погиб в ДТП

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В Италии 15-летний чемпион страны по регби среди юниоров погиб в результате ДТП. Об этом сообщает Need To Know.