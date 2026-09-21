Молодой чемпион страны по регби погиб в ДТП
В Италии 15-летний чемпион страны по регби среди юниоров погиб в результате ДТП. Об этом сообщает Need To Know.
Авария произошла 14 сентября в городе Л’Акуила в регионе Абруццо. Руджеро Канокки находился за рулем микроавтомобиля и по неустановленной пока причине съехал с дороги, после чего врезался в дерево.
Подросток получил тяжелые травмы. Прибывшие на место медики обнаружили его живым и в сознании и доставили в больницу. Однако врачам не удалось остановить внутреннее кровотечение, вызванное полученными повреждениями. На следующий день спортсмен скончался. Обстоятельства и причины аварии устанавливает полиция.
Канокки считался перспективным игроком и выступал за молодежную команду клуба Rugby Experience. В июне 2025 года его команда стала чемпионом Италии среди игроков младше 16 лет. В Италии микроавтомобили, которыми разрешено управлять с 14 лет, имеют ограничение максимальной скорости в 45 км/ч.
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