Смертельное ДТП произошло в Челябинске

20 сентября 2026, 19:51

Машина столкнулась с автобусом в Челябинске

Фото: istockphoto/z1b

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, в результате которой погиб человек. Инцидент произошел с участием легкового автомобиля и автобуса, сообщили в пресс-службе ведомства.