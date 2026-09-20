Смертельное ДТП произошло в Челябинске
В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, в результате которой погиб человек. Инцидент произошел с участием легкового автомобиля и автобуса, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Crown не справился с управлением и совершил наезд на бетонную опору. После удара машину отбросило на автобус «Волгабус».
В результате происшествия пассажирка иномарки скончалась на месте от полученных травм. Водитель Toyota получил телесные повреждения. Установили, что ни водитель, ни пассажир не были пристегнутыми ремнями безопасности. В момент столкновения в автобусе пассажиров не было. Судя по опубликованным кадрам, автомобиль получил критические повреждения: у него снесло переднюю часть кузова и оторвало колеса, на дороге разбросало отлетевшие детали.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Как уточнили в ведомстве, на место аварии выезжал замначальника отдела ГАИ УМВД России по Челябинску.
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