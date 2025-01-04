Автомобиль с людьми тонет в Москве-реке – фото

Фото: iStock/Omnesolum
Автомобиль с людьми тонет на Лужнецкой набережной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что белый Volkswagen врезался в забор около жилого дома на набережной, после чего упала в реку. Спасатели МЧС России уже более получаса не могут вытащить заблокированных внутри водителя и пассажира. По предварительным сведениям, они погибли.
Одна из версий произошедшего гласит, что водитель не справился с управлением, в результате чего влетел в забор, и, пробив его, вылетел в реку.
На месте происшествия работают водолазы, спасатели и оперативные службы.
Читайте также:
На Театральном проезде в Москве произошло ДТП с участием авто и электробуса
Столичные росгвардейцы обнаружили находящийся в розыске автомобиль
«Под монтажной пеной четыре трупа»: мужчина в Павлово убил всю свою семью, чтобы жить с любовницей
Одна из версий произошедшего гласит, что водитель не справился с управлением, в результате чего влетел в забор, и, пробив его, вылетел в реку.
На месте происшествия работают водолазы, спасатели и оперативные службы.
Читайте также:
На Театральном проезде в Москве произошло ДТП с участием авто и электробуса
Столичные росгвардейцы обнаружили находящийся в розыске автомобиль
«Под монтажной пеной четыре трупа»: мужчина в Павлово убил всю свою семью, чтобы жить с любовницей
Анастасия Чинкова