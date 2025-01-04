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Автомобиль с людьми тонет в Москве-реке – фото

Машина с людьми тонет около Лужнецкой набережной в Москве
Фото: iStock/Omnesolum

Фото: iStock/Omnesolum

Автомобиль с людьми тонет на Лужнецкой набережной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что белый Volkswagen врезался в забор около жилого дома на набережной, после чего упала в реку. Спасатели МЧС России уже более получаса не могут вытащить заблокированных внутри водителя и пассажира. По предварительным сведениям, они погибли.

Одна из версий произошедшего гласит, что водитель не справился с управлением, в результате чего влетел в забор, и, пробив его, вылетел в реку.



На месте происшествия работают водолазы, спасатели и оперативные службы.

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