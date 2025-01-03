На Театральном проезде в Москве произошло ДТП с участием авто и электробуса

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ДТП с участием автомобиля и электробуса произошло на Театральном проезде в Москве, проинформировали РИА Новости в Мосгортрансе. Уточняется, что при аварии никто из пассажиров не пострадал.
«Сегодня около 18.15 в Театральном проезде, в районе дома 5с1, произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса маршрута м2. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу электробусу при перестроении. В результате ДТП пассажиры электробуса не пострадали», — добавили в Мосгортрансе.Сотрудники ГАИ сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Перед этим сообщалось, что количество автомобилей, попавших в массовую аварию в Казахстане, выросло до 95.
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Никита Кротов