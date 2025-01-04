«Под монтажной пеной четыре трупа»: мужчина в Павлово убил всю свою семью, чтобы жить с любовницей

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17 февраля 2015 года в деревне Павлово (Всеволожского района) исчезла целая семья. Муж с женой, их невестка Лида и малолетняя Василиса. О пропаже заявил гражданский муж Лидии и отец Василисы — Сергей Беляев.
Добропорядочная семья
Об исчезновении семьи Беляевых начали судачить уже на следующий день. 17 числа к участковому пришёл местный житель, поскольку трое суток его родственники не появлялись дома. Мужчина не представлял, куда они могли деться.
Заявитель говорил, что жена вместе с ребёнком планировала ненадолго поехать в Гатчину к родителям. Беляев отмечал, что его мать и отец хотели подвезти жену и дочку на машине, но до места Лида с Василисой так и не добрались.
Сначала оперативники поехали к красному дому из кирпича — там проживали Беляевы. Увидев машины правоохранителей, соседи вышли на улицу. Все хотели поговорить с полицейскими.
«Хорошая, добропорядочная семья. Александр Васильевич тянул лямку за всех. Вот купил себе машину, устроился работать в такси. Жена у него приятная. Супруги в невестке с внучкой души не чаяли. А вот к сынку их, Сергею, стоило бы присмотреться. Он прихлебатель еще тот. Эгоист. Нигде не работал. Вот сидел у родителей на шее и от жены гулял!», — отметила соседка.
«Тела были сложены одно на другое»
В доме следователи обнаружили детскую переноску и памперсы. Не похоже, что Лида в принципе хотела куда-то уехать с ребёнком. Позже выяснилось, что телефоны родственников выключились почти одновременно и именно на территории Павлово.
«18 февраля мы в компании понятых пришли к пропавшим домой с обыском. Для осмотра дома привлекли специально обученных на трупный запах собак. Сергей в это время сидел в полиции, давал показания. Чутье нас не подвело. На полу мы нашли плохо замытые пятна бурого цвета. След вел к подвалу. Вскрыли а там, замурованные под монтажной пеной, четыре трупа. Тела были сложены одно на другое. Внизу глава семейства, потом невестка Лида, мать самого Сергея и сверху маленькая Василиса. Мы тогда сразу же позвонили в участок», — рассказал близкий к расследованию источник.
Услышав телефонный разговор, Беляев сразу сказал, что требует адвоката. Он написал явку с повинной.
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Крутились как могли
Лидия встретила Сергея ещё в 2009 году. Накануне возлюбленный вышел из тюрьмы. Практически семь лет мужчина провёл за решёткой за убийство несовершеннолетней девушки. Лиду тёмное прошлое Сергея не смущало. В Павлово пара сняла квартиру, за аренду девушка платила сама, а через пару лет Лида забеременела. Василиса появилась на свет в июле 2012 года. По инициативе Сергея пара переехала к нему в дом. Лиду с дочкой хорошо приняли, но с сыном у родителей происходили частые конфликты.
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Беляев-старший регулярно давил на Сергея, поскольку тот не работал. Иногда отец находил ему временные подработки: охранником, слесарем. Обычно Сергей мог продержаться лишь неделю, а потом он опять начинал тянуть из родителей деньги.
Они же сами крутились как могли: отстроили в Павлово просторный дом с пристройками — их они сдавали в аренду. В октябре 2012 года Сергей нашёл новую возлюбленную. Василисе в то время исполнилось всего четыре месяца. Новая избранница Беляева была старше его на год и имела дочку от прошлого брака.
У мужчины не было постоянного заработка, но деньги на новую возлюбленную он всегда находил. Летом 2013 года он даже свозил свою избранницу с её матерью и дочкой в Сочи. Отношения он особо не скрывал, из-за чего мужчина регулярно ссорился с родителями. Любовница могла приехать за Беляевым на машине прямо к родительскому дому.
Из-за романа на стороне отец перестал разговаривать с сыном и выселил его в отдельную комнату при доме. К ней вёл отдельный вход, из-за этого родственники почти не встречались. Единственной связью с родителями была Василиса. Ради неё и Лиды мать с отцом терпели Сергея.
«Во мне копился негатив из-за того, что Лида находилась в моем доме. Я планировал, что там будем жить мы моей новой девушкой, но у меня не получалось уломать на это отца. Он не хотел бросать Лиду с внучкой. Меня это раздражало», — говорил на допросе Сергей.
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Полностью отдавал отчёт своим действиям
14 февраля в восемь часов вечера Беляев позвонил новой возлюбленной с незнакомого номера и предложил приехать к нему. Как выяснилось, за час до звонка он убил всю свою семью. Первой умерла его гражданская жена. Сергей напал на Лиду с водопроводной трубой в руке. На крики прибежала мать. Она даже не смогла понять, что происходит, когда сын убил и её.
«С работы должен был вернуться отец. Я потушил в доме свет и стал его дожидаться. Дочка все слышала. Плакала, но боялась ко мне спуститься. Я думаю, что она все видела. Надо было что-то делать. Я поднялся на второй этаж к Василисе. Она уже не кричала. Взял ее на руки, положил на кровать и накрыл лицо подушкой. Когда отец зашел в дом, я уже поджидал его. В то время как он поравнялся с проходом, я тоже напал на него с трубой», — подчеркнул Беляев.
Примерно в одиннадцать часов вечера приехала любовница Сергея. Он велел ей потушить фары и ждать в автомобиле. Примерно через пятнадцать минут он вышел сам. Праздничную ночь дня всех влюбленных пара провела в доме. Сергей сказал любовнице, что родители и Лида уехали в Гатчину. На следующий день возлюбленные съездили в строительный магазин и приобрели несколько баллонов монтажной пены. Сергей тщательно залил ею тела, а потом замуровал дверь в подвал.
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Позже следователи выяснили, что женщина в самом деле ничего не знала. Беляев выждал несколько суток и лишь спустя три дня подал заявление на розыск. Дом, где произошла трагедия, был оформлен на мать Сергея. Он должен был достаться Беляеву по наследству. Следователи говорили, что Сергей планировал забетонировать подвал и жить в этом доме с любовницей и её ребёнком.
Судебные эксперты признали Беляева вменяемым. Утверждают, что он всецело отдавал отчет своим действиям. У мужчины выявили завышенный уровень самооценки, потребность самовыражения и реализации собственных интересов, определенный эгоцентризм и сосредоточенность в назначенных для себя потребностях. Следствие по делу длилось меньше года. Все это время Беляев был под арестом. Во Всеволожском районном суде тридцатидвухлетнего мужчину признали виновным. За совершение особо тяжкого преступления его осудили на пожизненный срок.
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