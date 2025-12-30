Автомобиль с ребенком перевернулся в Тюменской области
В Тюменской области произошло смертельное ДТП с возгоранием автомобиля, погибли родители и ребёнок. Информацию подтвердили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария случилась на 520‑м километре автодороги Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск. Столкнулись легковой автомобиль и минивэн. В результате удара легковушка загорелась и выгорела дотла.
По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель легкового авто, который выехал на встречную полосу. В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.
По ипредварительным данным, в сгоревшей машине находилась семья из Челябинской области.
