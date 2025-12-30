Туриста в Нью-Йорке ударили ножом при завязывании шнурков
Турист из Канады получил ножевое ранение ноги на улице в Нью‑Йорке. Об этом сообщает Eyewitness News.
Инцидент произошел в понедельник, 29 декабря, у Брайант‑парка в Мидтауне. По словам 44‑летнего мужчины, он наклонился, чтобы завязать шнурки, и внезапно почувствовал боль в левой конечности.
Сначала он не придал этому значения, однако позже заметил кровь и понял, что кто-то ударил его острым предметом. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное.
Полиция разыскивает подозреваемого. Пока неизвестно, есть ли у следствия запись с камер наблюдения, которая помогла бы установить личность нападавшего. Источники издания отмечают, что атака, вероятно, была неспровоцированной.
