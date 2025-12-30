Неизвестный напал на людей с молотком в парижском метро, двое пострадали
Два человека получили легкие травмы после нападения мужчины с молотком в парижском метро. Информацию передает радиостанция ici.
Инцидент произошел в понедельник на станции Temple (третья линия), но известно о нем стало лишь сейчас. По данным радиостанции, злоумышленник ранил двух пассажиров, требуя отдать ему все ценное. Затем он попытался напасть на полицейских, однако его задержали.
Как уточняется, молоточник — 26-летний уроженец Румынии. В момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пострадали женщина (ее возраст не уточняется) и 17-летний подросток. Им оказали психологическую помощь.
Ранее сообщалось, что фигуранту дела о пытках в тюремной больнице Саратова дали пожизненный срок.
Читайте также: