Фигуранту дела о пытках в тюремной больнице Саратова дали пожизненный срок

30 декабря 2025, 21:43

Фигурантам дела о пытках в тюремной больнице Саратова дали от 12 лет до ПЛС

Фото: istockphoto/OlFedv

Московский областной суд 30 декабря вынес приговоры фигурантам дела о пытках в саратовской тюремной больнице.