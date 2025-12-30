Фигуранту дела о пытках в тюремной больнице Саратова дали пожизненный срок
Московский областной суд 30 декабря вынес приговоры фигурантам дела о пытках в саратовской тюремной больнице.
Сроки наказания составили от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда. В зависимости от роли каждого подсудимым вменялись насильственные действия сексуального характера, убийство, превышение должностных полномочий и вымогательство.
Фигурант Сергей Ананьев получил пожизненный срок. Бывшему начальнику саратовской больницы ФСИН Павлу Гаценко назначили 21 год колонии строгого режима, Александру Крайнову — 12 лет строгого режима. Сергея Линкевича приговорили к 18 годам особого режима, при этом первые семь лет он проведет в тюрьме.
Экс-руководитель отдела безопасности областной туберкулезной больницы Сергей Мальцев получил 16 лет строгого режима. Ильдару Мухаметзянову назначили 17 лет колонии особого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме.
Виталия Янина осудили на 22 года особого режима, первые восемь лет он также проведет в тюрьме. Производство по делу Виктора Шеянова прекратили из‑за его смерти.
В ноябре 2021 года после сообщений о насилии над заключенными в областной тюремной больнице уволили 18 сотрудников УФСИН по Саратовской области, еще 11 привлекли к дисциплинарной ответственности. Центральный аппарат ФСИН начал проверки, а суд тогда арестовал Сергея Мальцева.
По данным следствия, бывшие руководители учреждения и службы безопасности организовали преступную группу, которая занималась запугиванием осужденных в больнице и вымогательством денег. В противоправных действиях, как утверждается, участвовали и заключенные, применявшие насилие к другим осужденным.
