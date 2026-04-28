Автомобиль с рыбаками провалился под лед на севере Забайкалья

28 апреля 2026, 07:21

В Забайкалье спасатели МЧС вытащили провалившийся под лед автомобиль с рыбаками

Фото: канал в MAX «МЧС Забайкальского края»/@id7536096579_gos

На севере Забайкалья автомобиль с людьми провалился под лед. Спасатели оперативно прибыли на место трагедии, что позволило избежать жертв. Об этом сообщили в канале «МЧС Забайкальского края» на платформе MAX.





Инцидент случился в Каларском округе Забайкальского края у деревни Чапо-Олого. Водитель и пассажирка возвращались на автомобиле УАЗ-452 с подлёдной рыбалки, но при переезде через реку Чара передний мост машины проломил лёд.



Часть капота ушла под воду, однако основная масса кузова осталась на поверхности – лёд выдержал, и дальнейшего провала не наблюдалось. Люди остались в салоне, не рискуя выбираться самостоятельно.



«На место происшествия незамедлительно выехали спасатели 22 пожарно-спасательной части МЧС России и поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас», всего восемь человек и две единицы техники. Совместными усилиями, а также при помощи местных жителей, автомобиль был извлечён на поверхность», — говорится в материале.