Огромную тушу мёртвого горбатого кита вынесло на берег в туристическом районе Приморья
Тушу мёртвого горбатого кита вынесло на берег в туристическом районе Приморья. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места события.
Погибшего гиганта обнаружили в районе мыса Козий в Ливадии — месте, куда летом съезжаются десятки тысяч отдыхающих. Трупный запах уже быстро распространился по округе и привлек к себе внимание очевидцев.
Согласно материалу, две недели назад животное уже замечали рядом с Находкой в бухте Мусатова. Тогда учёные установили, что кит погиб около трёх месяцев назад. Специалисты отбуксировали его обратно в море, так как при разложении тело представляет опасность — оно раздувается и может взорваться.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Камчатке муж ударил свою жену за то, что она накричала на детей, и получил ограничение свободы.
