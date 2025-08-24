Автомобиль с телом погибшего при взрыве в «Детском мире» уехал с парковки

24 августа 2025, 19:01

Фото: iStock/vladj55

В Москве с подземной парковки Центрального детского магазина (ЦДМ) уехал специальный автомобиль тёмно-серого цвета с чёрной полосой и надписью «специализированная перевозка», предположительно перевозивший тело погибшего в результате ЧП в торговом центре. Об этом сообщает РИА Новости.