Автомобиль с телом погибшего при взрыве в «Детском мире» уехал с парковки
В Москве с подземной парковки Центрального детского магазина (ЦДМ) уехал специальный автомобиль тёмно-серого цвета с чёрной полосой и надписью «специализированная перевозка», предположительно перевозивший тело погибшего в результате ЧП в торговом центре. Об этом сообщает РИА Новости.
Корреспондент агентства сообщает, что автомобиль подъехал к главному входу ЦДМ около 15:30 по московскому времени, затем заехал на подземный паркинг. В 18:27 машина покинула территорию ТЦ, предположительно увозя тело с места происшествия.
Напомним, что в воскресенье днём стало известно о взрыве, прогремевшем на третьем этаже «Детского мира» на Лубянке. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, чп произошло из-за неисправности технического оборудования.
