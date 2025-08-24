В детском магазине в Москве произошел взрыв

24 августа 2025, 13:01

Взрыв газового баллона и пожар произошли в ЦДМ на Лубянке в Москве

Фото: iStock/irontrybex

В Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве, предварительно, взорвался газовый баллон. Об этом сообщает телеграм-канал «112».