В детском магазине в Москве произошел взрыв
В Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве, предварительно, взорвался газовый баллон. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По его данным, на третьем этаже здания произошел взрыв, за которым последовал пожар. В результате инцидента пострадали два человека. Сейчас на месте работают огнеборцы.
Источник ТАСС в оперативных службах рассказал, что хлопок газового баллона произошел на второй этаже, дым от него добрался до третьего. В столичном управлении МЧС добавили, что посетителей и персонал эвакуировали до прибытия пожарных.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в исправительной колонии №9 (ИК-9) во время строительных работ взорвался баллон с пропанолом.
Читайте также: