СК открыл уголовное дело после взрыва в ЦДМ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в Центральном детском магазине (ЦДМ) в центре Москвы, сообщили в соцсетях ведомства.
Взрыв произошёл около 12:30 на втором этаже ЦДМ. По предварительной информации ТАСС, возможной причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона. По предварительным данным, один человек погиб; точное число пострадавших устанавливается.
«Следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия», — уточнили в сообщении.
По данным столичного департамента здравоохранения, трое человек получили ранения: одному была оказана помощь на месте, двоих госпитализировали. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Ранее администрация ЦДМ заявляла о готовности оказать помощь пострадавшим.