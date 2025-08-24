СК открыл уголовное дело после взрыва в ЦДМ

24 августа 2025, 14:47

Фото: istockphoto/blinow61

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в Центральном детском магазине (ЦДМ) в центре Москвы, сообщили в соцсетях ведомства.





Взрыв произошёл около 12:30 на втором этаже ЦДМ. По предварительной информации ТАСС, возможной причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона. По предварительным данным, один человек погиб; точное число пострадавших устанавливается.





«Следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия», — уточнили в сообщении.