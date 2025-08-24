Достижения.рф

СК открыл уголовное дело после взрыва в ЦДМ

Фото: istockphoto/blinow61

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в Центральном детском магазине (ЦДМ) в центре Москвы, сообщили в соцсетях ведомства.



Взрыв произошёл около 12:30 на втором этаже ЦДМ. По предварительной информации ТАСС, возможной причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона. По предварительным данным, один человек погиб; точное число пострадавших устанавливается.

«Следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия», — уточнили в сообщении.

По данным столичного департамента здравоохранения, трое человек получили ранения: одному была оказана помощь на месте, двоих госпитализировали. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Ранее администрация ЦДМ заявляла о готовности оказать помощь пострадавшим.
Никита Кротов

