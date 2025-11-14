Автомобиль с водителем и пассажиром вылетел со второго этажа парковки в Москве
Автомобиль марки Nissan с водителем и пассажиром вылетел со второго этажа парковки в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл на паркинге на улице Газопровод в районе Чертаново Южное. Очевидцы спасли водителя и пассажира, которые находились в машине, рухнувшей с высоты. Уточняется, что они не пострадали.
Причины, по которым транспортное средство сорвалось, пока неизвестны. В результате падения был поврежден другой автомобиль той же марки. Для осмотра места происшествия парковку частично закрыли.
