Дело казанского психолога, насиловавшего клиенток, передано в суд
Житель Казани обвиняется в совершении преступлений сексуального характера и в мошенничестве под видом психолога. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.
Согласно информации следствия, в период с 2020 по 2024 годы к мужчине, который выдавал себя за психолога, обратились пять жительниц Казани. Воспользовавшись их уязвимым состоянием, он совершил в отношении них изнасилования или иные действия сексуального характера.
Кроме того, выявлены факты мошенничества. Злоумышленник, не имея медицинского образования, под видом предоставления психологической помощи получил от девяти женщин денежные средства на сумму свыше 800 тысяч рублей, которые затем использовал по своему усмотрению.
Преступнику предъявлены обвинения по статьям 131 (изнасилование), 132 (иные действия сексуального характера) и 159 УК РФ (мошенничество).
