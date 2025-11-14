Подросток получил пять лет колонии за убийство мачехи в Нижегородской области
Семнадцатилетний житель деревни Огибное получил пять лет колонии общего режима за убийство своей мачехи. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
По версии следствия, юноша во время бытового конфликта нанёс женщине несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Подростка задержали по горячим следам, после чего в отношении него возбудили дело по статье об убийстве.
Суд учёл несовершеннолетний возраст фигуранта и назначил наказание ниже максимального по статье. При этом вина его доказана в полном объёме, а приговор вступил в законную силу.
