В Хасавюрте наркоман зарезал коллегу, напал на его семью и поджёг квартиру
В Хасавюрте мужчина зарезал коллегу, ранил его жену и дочь и попытался сжечь их квартиру. Подозреваемый скрылся, его разыскивают.
По информации Telegram-канала Mash Gor, злоумышленник пришёл в гости к коллеге в состоянии наркотического опьянения. Он оскорбил хозяйку, а когда мужчина попытался заступиться за супругу, тот ударил его ножом и смертельно ранил.
Затем нападавший набросился на женщину и её школьницу-дочь, причинив им ранения. После этого он поджёг квартиру, переоделся в одежду убитого хозяина и скрылся.
Мать и дочь выжили, их госпитализировали. У ребёнка диагностированы ожоги и резаная рана шеи. Следственные органы и полиция продолжают поиски подозреваемого.
