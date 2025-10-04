Автомобиль в Воронеже провалился под землю и попал на видео
В Воронеже ночью на улице Куколкина у дома №11 автомобиль с человеком провалился под асфальт. Об этом сообщает Telegram‑канал «Новости Воронежа».
На опубликованных очевидцами кадрах видно крупную яму, в которой оказалась большая часть машины. Подробности происшествия выясняются.
Ранее поступала аналогичная информация из Челябинска: на перекрёстке улиц Машиностроителей и Энергетиков автомобиль передней частью провалился в яму, огороженную временным забором. На снимках видно, что передняя часть машины находится в провале, рядом стоят дорожные ограждения. Сведения уточняются.
Кроме того, в Бижбулякском районе Республики Башкортостан автомобиль, в котором находились подростки, столкнулся с лошадью. Информация о пострадавших не приводится.
