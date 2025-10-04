Автомобиль в Воронеже провалился под землю и попал на видео

04 октября 2025, 16:43

В Воронеже сняли на видео провалившуюся в яму на дороге машину

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Воронеже ночью на улице Куколкина у дома №11 автомобиль с человеком провалился под асфальт. Об этом сообщает Telegram‑канал «Новости Воронежа».