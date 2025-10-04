В Челябинской области погиб велосипедист после столкновения с иномаркой

04 октября 2025, 14:54

18-летний велосипедист погиб в Челябинской области после столкновения с авто

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

18‑летний велосипедист погиб в результате наезда иномарки в Челябинской области. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.