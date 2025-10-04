В Челябинской области погиб велосипедист после столкновения с иномаркой
18‑летний велосипедист погиб в результате наезда иномарки в Челябинской области. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
Авария произошла 4 октября около 10:14 у дома №1Е на Нязепетровском тракте.
По данным полиции, водитель Hyundai Solaris столкнулся с молодым человеком, который двигался в попутном направлении. От полученных травм велосипедист скончался на месте.
Рядом с местом происшествия обнаружили наушники погибшего. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно‑оперативная группа.
