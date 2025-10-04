Достижения.рф

Огненное ДТП в Самарской области закончилось трагедией

Три человека погибли в сгоревшей иномарке в Тольятти
Фото: iStock/Alesmunt

Три человека погибли в огненном ДТП в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.



Авария произошла сегодня ночью, 4 октября в 02:45, на Обводном шоссе. Предварительно, водитель автомобиля «Инфинити» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От столкновения иномарка загорелась. Находившиеся в салоне пассажиры и водитель скончались до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Их действия координировал заместитель прокурора Центрального района Евгений Алимчев. Надзорный орган взял ход проверки под свой контроль. В настоящее время выясняются точные причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области в ДТП с участием двух автомобилей погибли пять человек.

Лидия Пономарева

