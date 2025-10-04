Достижения.рф

Два грузовика чуть не расплющили микроавтобус с детьми в Приморском крае

Фото: Прокуратура Приморского края (Telegram @prosecutor_pk)

В Дальнереченске Приморского края два грузовика чуть не расплющили микроавтобус с детьми, пострадали шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своём Telegram-канале.



Отмечается, что микроавтобус с детьми двигался по трассе А-370 «Уссури» в сторону Хабаровска, когда водитель одного из грузовиков нарушил дистанцию и врезался в транспортное средство. От удара микроавтобус въехал в другой грузовик, который двигался впереди.
Фото: Прокуратура Приморского края (Telegram @prosecutor_pk)
В салоне общественного транспорта находились восемь человек, из них шесть – дети 2011 и 2013 годов рождения. Все находящиеся в автобусе получили травмы. Пострадавших экстренно доставили в медицинские учреждения.
Обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.
Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0