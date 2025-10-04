Два грузовика чуть не расплющили микроавтобус с детьми в Приморском крае

04 октября 2025, 12:30

Фото: Прокуратура Приморского края (Telegram @prosecutor_pk)

В Дальнереченске Приморского края два грузовика чуть не расплющили микроавтобус с детьми, пострадали шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своём Telegram-канале.