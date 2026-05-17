Автомобиль сбил двух подростков на самокате в Москве
В Москве автомобиль сбил электросамокат, на котором ехали два мальчика. Пострадавших госпитализировали, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Авария случилась на улице Берзарина. По предварительным данным, дети 2012 года рождения передвигались на одном электросамокате и выехали на проезжую часть на красный сигнал светофора. Водитель автомобиля не успел среагировать и допустил столкновение. Сейчас оба школьника находятся в больнице, их состояние уточняется.
Прокуратура начала проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает очевидцев. Правоохранительные органы напоминают родителям о необходимости разъяснять детям правила дорожного движения и предостерегают от использования средств индивидуальной несколькими людьми одновременно.
Читайте также: