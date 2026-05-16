Ребенок выпал из окна в Ивановской области, его госпитализировали

16 мая 2026, 22:57

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В городе Кинешма Ивановской области следователи организовали проверку после падения двухлетнего ребенка из окна многоэтажки. Об инциденте сообщили в региональном управлении СК России 16 мая.





По предварительным данным, мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. В момент ЧП мать находилась дома. Семья ранее на учете не состояла.



Ребенка госпитализировали. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.



Следственный отдел по городу Кинешме проводит процессуальную проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.



