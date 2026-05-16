Выяснились подробности о личности въехавшего в толпу водителя в Италии

Въехавший в толпу водитель в Италии не итальянец

За рулем автомобиля, протаранившего людей в Модене, находился 31-летний выходец из одной из стран Северной Африки. В настоящее время выясняется, имел ли он постоянный вид на жительство в Италии, пишет «МК» со ссылкой на местные СМИ.





Инцидент произошел в центре города. После того как автомобиль врезался в толпу, водитель попытался скрыться.



Остановить злоумышленника удалось нескольким очевидцам (четверым или пятерым). При задержании мужчина оказал сопротивление и нанес ножевое ранение одному из них. Сообщается, что у нападавшего при себе также был нож.



В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили не менее десяти человек. По данным медиков, одна из пострадавших женщин лишится обеих ног — врачи проведут ампутацию.



Подозреваемого задержали, и в настоящее время он допрашивается полицией. Правоохранители устанавливают мотивы его действий.



