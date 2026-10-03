Автомобиль сбил съёмочную группу во время прямого эфира в Мексике
В Монтеррее (Мексика) во время прямого эфира автомобиль сбил съёмочную группу телеканала GamaVisión. Об этом 2 октября рассказало издание Lavoz.
Инцидент случился примерно в 08:00 по местному времени на проспекте Моронес‑Прието — одной из ключевых магистралей города. В тот момент журналисты готовили репортаж об ущербе, который нанёс шторм.
Из‑за скользкой после дождя дороги водитель внедорожника Jeep Patriot не справился с управлением. Машину занесло, и она отбросила репортёра и оператора к стене.
Оба сотрудника СМИ остались живы, но получили травмы. Репортёр Альма Де ла Роса получила ушибы и ссадины, а у оператора Кристо Моралеса диагностировали перелом ноги. Пострадавших доставили в больницу.
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